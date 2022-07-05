Eşitsizliği gidermek için ekonomi sistemi geliştiren yapay zeka, seçimleri kazandı

4 bin kişinin katıldığı deneyde oyuncular, farklı miktarda paralarla oyuna başlıyor ve kamu için ayrılan fona yatırım yapıp, daha sonra bu fondan gelen paraları kullanabiliyordu.

Birçok kez tekrarlanan bu deney/oyun düzeneğinde her bir kişinin ne kadar katkıda bulunduğuna bakılmaksızın fonları eşit olarak paylaştığı veya fonlardan kendi katkılarına göre yararlanabildiği çeşitli yaklaşımlar denendi.

Bu yaklaşımların bazılarında bedavacılar da kamu fonundan yararlanabiliyor, bazılarında ise yararlanamıyordu.

Firmanın “Demokratik Yapay Zeka” adını verdiği yapay zeka da bu oyunlara katıldı ve sonunda Yeniden Dağıtım Mekanizması adı verilen kendi yaklaşımını geliştirdi.

Bu politika, her oyuncunun başlangıçta kendi servetinden ne oranda katkıda bulunduğuna göre kamu fonundan yararlanabildiği ve servet eşitsizliğini azaltmaya çalışan bir yöntem olarak öne çıktı.

Yöndemde ayrıca, fona katkıda bulunmadığı sürece oyunculara neredeyse hiçbir şey verilmiyor ve bedavacıların cesareti kırılyordu.

Deneylerin sonunda insan katılımcılardan bu farklı yaklaşımlara oy vermesi istendi.

Böylece Yeniden Dağıtım Mekanizması’nın geleneksel yöntemlerden veya insan hakemlerin ürettiği yaklaşımlardan daha fazla oy aldığı görüldü.

Çalışmadan elde edilen bulgular, hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan bir makalede detaylandırıldı.

Araştırma, yapay zekanın sadece karmaşık fizik ve biyoloji problemlerini çözmede iyi olmadığını, aynı zamanda sosyal hedeflere ulaşmada da etkili olabileceğini ortaya koydu.

Makalede yapay zeka araştırmalarında insanla uyumlu sistemler inşa edilmesi için insanların ve yapay zekanın tıpkı bu deneylerde olduğu gibi etkileşime girmesi gerektiği vurgulandı:

Yapay zeka başlangıçtaki servet dengesizliğini gideren, bedavacıları cezalandıran ve çoğunluk oyu başarıyla kazanan bir mekanizma keşfetti.

Independent Türkçe, Science Alert, New Scientist

Derleyen: Çağla Üren