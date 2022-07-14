Kulaçlar İstanbul’da atılacak

Ülkemiz yüzücüleri İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Su Sporları Federasyonu’nu temsilen Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında İstanbul’da kulaç atacak sporcularımız, 2-3 Temmuz’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Federasyonu’nun belirlediği baraj derecelerini geçerek İstanbul’da yarışmaya hak kazanmışlardı.

İstanbul’da bugün başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar sürecek Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcularımız, antrenörler ve yöneticiler şöyle:

Sporcular:

Özgül ÇETİN, Eliz YEŞİLKUŞAK, Lidya KARAKUŞ, Doğukan ULAÇ, Mert TÜRSOY, Sarp İŞÇİ, Enes KANSIZ, Hüseyin Hasan ÇAKIR, Arda CENGİZER Antrenörler: Kemal İSMAİLOĞLU, Tuncay İBRAHİMZADE, Buğçe BUBA Yönetici: Ender YEŞİLYURT, Nevzat DALYAN