Kudret Özersay: Adım atın birilerini korumaya çalışmayın!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Hükümetin “Tabela Üniversiteleri” konusunda tek bir adım atmadığını belirtti.

HP Genelş Başkanı Kudret Özersay açıklamasında “TABELA ÜNİVERSİTELERİ konusunda TEK BİR CİDDİ ADIM ATMADINIZ!!! Oturdunuz bir torbanın olduğu gibi berbat olmasını izliyorsunuz! Üstelik de bunu sırf kendi AHBAPLARINIZI, ADAMCIKLARINIZI, PARTİLİLERİNİZİ KORUMAK için yapıyorsunuz! SİYASİ MÜDAHALE bu yolsuzluğa ORTAK OLMAK anlamını taşıyacaktır, VEBALİ AĞIR OLUR!!!” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

KONUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE VE BİRİLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞMAYIN!!!

Son günlerde “sahte diploma ve dolandırıcılık konusu daha da ilerletilirse yüksek öğrenim ve tüm üniversiteler zarar görür” benzeri bir BAHANENİN arkasına saklanmaya çalışanlar var. Bunu gerekçe gösteren üst düzey görevlerde bulunan siyasilerin soruşturmanın derinleştirilmesini engellemeye, bazı kişilerin tutuklanmasının önünü almaya ya da yavaşlatmaya çalıştıkları duyumu var!

Badadez torbasındaki çürük badadezleri en erken zamanda oradan çıkarıp atmaz, torbayı baştan sona bir elden geçirip havalandırmazsanız o çürümüşlük kısa süre sonra tüm torbayı sarar, tüm badadezler telef olur, evin içinde da KOKUDAN DURULMAZ!!!

Aylar önce size “TABELA ÜNİVERSİTELERİ konusunda derhal denetim yapın ve katı tedbirler alın” dediğimizde adım atmış olsaydınız bugün bu çürüme muhtemelen bu kadar ilerlemeyecekti. Ve şimdi her gün bir başka skandal, yolsuzluk, dolandırıcılık ve sahtekarlık ortaya çıkarken siz hala bu TABELA ÜNİVERSİTELERİ konusunda TEK BİR CİDDİ ADIM ATMADINIZ!!! Oturdunuz bir torbanın olduğu gibi berbat olmasını izliyorsunuz! Üstelik de bunu sırf kendi AHBAPLARINIZI, ADAMCIKLARINIZI, PARTİLİLERİNİZİ KORUMAK için yapıyorsunuz!

SİYASİ MÜDAHALE bu yolsuzluğa ORTAK OLMAK anlamını taşıyacaktır, VEBALİ AĞIR OLUR!!!