2024 yılı küçükbaş hayvan başı desteklerinin birinci taksiti ödendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

2024 yılı küçükbaş hayvan başı desteklerinin birinci taksiti ödendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kasaplık küçükbaş oğlak teke satışı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılı küçükbaş hayvan başı destek ödemesinin birinci taksitinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre üreticiler hak edişlerini, yarından itibaren, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.


Açıklamada, hayvan kayıt sistemine kayıtlı, 3 bin 7 yüz 82 üreticiye toplam 142 milyon 7 yüz 32 bin 975 TL  (142 .732.975,00) tutarında ödeme yapıldığı da ifade edildi.

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Tags:besidestekküçükbaş
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