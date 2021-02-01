Küçükakça: Triatlonda müthiş gelişme var

Sporcular Yazı Dizisi’nde 27’inci konuğumuz bisiklet ve triatlon sporunun parlayan yıldızı Ayşa Küçükakça oluyor.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’nde bugünkü konuğu hem triatlon hem de bisiklet sporunun parlayan yıldızı Ayşa Küçükakça oluyor. Sporu sporcular konuşsun, sporcular değerlendirsin düşüncesi ile başlattığımız yazı dizisinde 27’inci konuğumuz olan Ayşa Küçükakça sorularımıza içtenlikle cevap verdi. İşte Ayşa’nın yazı dizimizdeki sorulara verdiği cevapları:

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buldun?

Covid-19 hayatımıza gireli neredeyse bir sene oluyor. İlk başlarda alınan önlemlerden dolayı “acaba daha ne kadar evde kuvvet çalışacağız veya ne kadar evde bisiklet süreceğiz” kaygıları içinde olsak da; Triatlon bireysel bir spor ve antrenmanlarımızı yapıp gönül rahatlığıyla Triatlon Federasyonunun düzenlediği yarışmalara Covid-19 önlemleri kapsamında katılabildik.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonları ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması için ne düşünüyorsun?

Triatlon biriysel bir spor olduğu için kimseyi tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde antrenmanlar yapılabiliyor. Triatlon Federasyonu geçen sene yeteri kadar organizasyon yaptı diye düşünüyorum. Hatta yapılan ilk triatlon yarışına normale göre kadın katılımcı çok olmuştu. Eminim ki bu sadece beni mutlu etmemiştir.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Kıbrıs çok küçük bir yer. Çok fazlada triatlon kulübü yok. Her triatlon kulübü bir iki tane organizasyon düzenlese ve herkeste o organizasyonlara katılsa hem kulüpler kaynaşır, hem de biz birlik beraberlik içinde olduğumuzu anlarız.

Haftada yapılan bir iki takım antrenmanı dışında genellikle tek başımıza antrenman yapıyoruz. İster istemez yalnız hissediyoruz. Böyle organizasyonlar yapılsa belki motivasyonumuz artar.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Ben sadece triatlon değil, bisiklet yarışmalarına da katılıyorum ve en unutamadığım an Lefke’de düzenlenen TT yarışında (zamana karşı) federasyonun su bile vermemesiydi. Başka bir yol yarışında da görevli bize yanlış yön göstermişti. Bunlar bir sporcu için gerçekten kafayı yedirten olay.

Triatlon organizasyonlarında bu sene müthiş bir gelişme var. Federasyonun desteklenmesi, sponsor bulması biz sporculara güzel ve kaliteli organizasyonların yapılabileceğini hatırlattı. Durum böyle olunca sporculara ‘vay be federasyon çalışıyor’ dedirttiriyor.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyona (hangisi olduğunu belirtiniz. Dilerseniz her ikisine de) ne söylemek istersin?

Ülkede Futbol Federasyonuna yıllık ayrılan bütçe ile Triatlon Federasyonuna yıllık ayrılan bütçe arasında neredeyse 10 kat fark var. Triatlon Federasyonu bu bütçe ile bunları yapıyorsa Spor Dairesi biraz daha bütçe ayırsa kim bilir nasıl organizasyonlar düzenler. Sertaç Bozalı hocamız iyi iş çıkarıyor. Tabi arkasında koskoca bir ekiple birlikte.