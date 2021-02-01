Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre bu hafta bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
02 Şubat (Sa) : Parçalı ve çok bulutlu,
03 Şubat (Ça) : Parçalı ve çok bulutlu gece geç saatlerden itibaren yer yer sağanak yağmurlu,
04 Şubat (Pş) : Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu,
05 Şubat (Cu) : Açık ve az bulutlu,
06 Şubat (Ct) : Açık ve az bulutlu,
07 Şubat (Pz) : Parçalı ve az bulutlu,
08 Şubat (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir