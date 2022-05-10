KTTO, 6. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’ne katıldı

ISTRADE 6. Enerji Ticareti Ve Tedariği Zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun destekleriyle düzenlendi.

İstanbul’da düzenlenen 6. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi , 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde 6. kez Raffles Hotel’de sektörün nabzını tutmak için bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katılım gösterdiği Zirve’de KTTO Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu yer aldı. Gündoğdu ve Limasollu , TC Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde de bulundu.

ISTRADE 2022 Zirvesinde ; Türkiye ve Bölgede Gaz Ticareti, Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Perakende, Enerji Piyasalarına Finansal Bakış, Küresel Enerji Piyasaları, Dünya Siyaseti ve Enerji, Türkiye Enerji Piyasasında Güncel Durum, Enerjinin Geleceği ve Ticaret, ETD Traders Meeting, Türkiye ve Dünya Ekonomisi ve Yeni Dengeler konuları ile ilgili konuşmalar gerçekleşti.

Enerji sektörünün profesyonellerini bir araya getiren 6. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde katılımcılar mevcut sorunlara alternatif çözümler arayarak, gelecekle ilgili beklentileri masaya yatırdı.