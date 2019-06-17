KTTB, FEMS’in İtalya’daki Genel Kurulu’na katıldı

Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu’na (FEMS) üye olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Federasyon’un İtalya’da gerçekleştirilen genel kuruluna katılarak Kıbrıs Türk hekimlerini ve ülkeyi temsil etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, Napoli’de yapılan genel kurula KTTB adına Başkan Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant katıldı.

Dr. Gürkut, “Kadınlara Yönelen Tıbba Doğru: Avrupalı Kadın Doktorlar Nasıl Yaşıyor ve Çalışıyor; Kolaylıklar ve Engeller” oturumunda ülkedeki kadın hekimlerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı, Kıbrıs’la ilgili verileri değerlendirdi.

KTTB’nin sorumluluğunda, tüm üye ülkelerde yapılan, doktorların uzmanlık eğitimleri ve devletlerin sağladığı bursların geri ödenmesiyle ilgili anket sonucunu da Diş Tabipleri Odası Başkanı Özant paylaştı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yetkilileri, toplantının son gününde ülkeyle ilgili rapor paylaştı, sağlıkla ve sağlık çalışanlarıyla ilgili güncel durumu ve sorunları aktardı.