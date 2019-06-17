Çernobil dizisi, Norveç’te iyot tableti satışlarını iki katına çıkardı
HBO’nun 1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan popüler dizisi Çernobil’in, Norveç’te iyot tabletlerinin satışlarını iki katına çıkardığı belirtildi. İyot tabletleri radyoaktif iyodun tiroitte tutulmasını önlüyor.
NRK’ye konuşan Liland, “Dizi bize işlerin ters gidebileceğini hatırlatıyor. Benzer kazaların yaşanması ihtimali düşük olsa da insanlar hazırlıklı olmalı” dedi.
İyot tabletleri nükleer salınımdan birkaç saat sonra alınması halinde tiroit bezinde radyoaktif iyodun tutulmasını engelliyor.
Yetkililer 40 yaşın altındaki yetişkin ve çocuklara acil durumlar için iyot tabletleri bulundurmayı öneriyor.
Astrid Liland, “Norveç’in ne kadar etkileneceği kazanın nerede olacağına bağlı, ancak tabletlerin bulundurulması yine de önemli. Zira salınımdan hemen sonra eczaneye gitmek için en doğru zaman değil” dedi.
Liland, Norveçlilere İspanya ve Fransa gibi nükleer reaktörleri bulunan ülkelere tatile çıkarken de yanlarında iyot tabletleri bulundurmayı tavsiye etti.
İzlenme rekorları kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil, 7 Mayıs’ta izleyicilerle buluşmuştu. Dizide 26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer reaktör kazası konu alınıyor.