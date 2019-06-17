Dünya

Çernobil dizisi, Norveç’te iyot tableti satışlarını iki katına çıkardı

17 Haziran 2019

HBO’nun 1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan popüler dizisi Çernobil’in, Norveç’te iyot tabletlerinin satışlarını iki katına çıkardığı belirtildi. İyot tabletleri radyoaktif iyodun tiroitte tutulmasını önlüyor.

Norveç Eczacılık Birliği, HBO’nun Çernobil dizisinin yayınlanmasından sonra son beş haftada öncekine kıyasla iki kat daha fazla Jodix iyot tabletleri satıldığını bildirdi.Norveç Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Direktörlüğü’nde bir acil durum hazırlık birimi yöneticisi olan Astrid Liland, dizinin Norveç halkının nükleer güvenlik konusundaki farkındalığını artırdığını söyledi.

NRK’ye konuşan Liland, “Dizi bize işlerin ters gidebileceğini hatırlatıyor. Benzer kazaların yaşanması ihtimali düşük olsa da insanlar hazırlıklı olmalı” dedi.

İyot tabletleri nükleer salınımdan birkaç saat sonra alınması halinde tiroit bezinde radyoaktif iyodun tutulmasını engelliyor.

Yetkililer 40 yaşın altındaki yetişkin ve çocuklara acil durumlar için iyot tabletleri bulundurmayı öneriyor.

Astrid Liland, “Norveç’in ne kadar etkileneceği kazanın nerede olacağına bağlı, ancak tabletlerin bulundurulması yine de önemli. Zira salınımdan hemen sonra eczaneye gitmek için en doğru zaman değil” dedi.

Liland, Norveçlilere İspanya ve Fransa gibi nükleer reaktörleri bulunan ülkelere tatile çıkarken de yanlarında iyot tabletleri bulundurmayı tavsiye etti.

İzlenme rekorları kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil, 7 Mayıs’ta izleyicilerle buluşmuştu. Dizide 26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer reaktör kazası konu alınıyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Puigdemont’un Vekaletle Avrupa Parlamenteri Mazbatası Alma Girişimine Ret

17 Haziran 2019

İsrailli şirket Cellebrite tweet attı: Polis için her tür iPhone kilidini açıyoruz

17 Haziran 2019

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Türkiye Yeni Osmanlıcılık kisvesi altında Siyasal İslam’ı teşvik ediyor

17 Haziran 2019

İngiliz Bakandan Trump’a yanıt

17 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı