Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

Dünyanın en büyük online şarkı sözü ve müzik bilgisi koleksiyonu arşivlerinden Genius, Google’ı şarkı sözlerini kopyalamakla suçladı. Son yıllarda Google, kullanıcıların arama çubuğuna bir şarkı ismi yazdığında, karşılarına o şarkının sözlerinin yazılı olduğu özel bir kutu arama sonucunu sunuyordu.Kendi platformundaki şarkı sözlerinin Google tarafından kopyalanarak, bu özel kutularla arama sonuçlarında gösterildiğini ileri süren Genius platformu, The Wall Street Journal’da yer alan habere göre bu yöntemle Google’ın kendilerinden haksız bir şekilde trafik çaldığını iddia etti.

Bu konuda Google’a 100’den fazla kanıt gösterdiklerini duyuran Genius’ın stratejisinden sorumlu sözcüsü Ben Gross da, “Bu ciddi bir sorun ve Google’ın bunu ele alması gerekiyor” dedi.

Google’den bir yetkili ise farklı kaynaklardan gelen bu arama sonuçlarındaki içerikleri, kendilerine veri sağlayan iş ortaklarından edindiklerini belirtti.

KESME İŞARETİ İLE ŞİFRELENDİ

2009 yılında kurulan ve aylık 100 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren Genius, bir süredir kendi şarkı sözlerinin kopyalanıp, kopyalanmadığını belirlemek için bir yöntem kullanıyordu. Bir çeşit filigranla özel bir işareti şarkı sözlerinin başına ve sonuna koyan site, bu yöntemle kopyalanan şarkı sözlerini tespit edebiliyordu.

Genius’ın bu yönteminde, içeriklerin gerçekten kopyalanıp kopyalanmadığını anlamak için şarkı sözlerinde çevrildiğinde ‘’Red Handed’’ (Kırmızı elli) kelimesine denk gelecek şekilde mors koduyla şifrelenmiş kesme işaretleri kullandığı ifade edildi.