ABD’nin İran’ı suçlayan iddiaları AB’yi ikna etmedi: BM’ye bağımsız soruşturma çağrısı

Lüksemburg’da İran ana gündemiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri’nin tanker saldırıları nedeniyle Tahran’a yönelttiği suçlamalar için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

Başta İran olmak üzere çeşitli konuları görüşmek için Lüksemburg’da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Umman Körfezi’nde yaşanan tanker saldırılarına ilişkin Tahran’ı hedef alan suçlamalarını gündeme aldı. Bakanlar olayın araştırılması ve kanıt toplanması için bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturmasının açılması çağrısında bulundu.

Toplantıda 28 üye ülkeden sadece İngiltere Trump yönetiminin iddialarına destek verirken, bazı bakanlar ABD’nin daha önce de dayanaksız iddialarla Irak’a girmiş olduğunu hatırlattı.

Alman Bakan Heiko Mass AB devletlerinin olayla ilgili bilgi toplamaya devam edeceğini belirtirken Hollandalı Bakan Stef Blok hükümetinin ortaya çıkacak tüm detayları bilmek istediğini söyledi.

Varlık sebebimiz savaştan uzak olmak

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise “Her dışişleri bakanının esas varlık sebebi ülkesini savaştan mümkün olduğunca uzak tutabilmektir. Biz de bugün bunu yapmalıyız. 16 yıl öncesinde gördüklerimden sonra ikna oldum ki kimse Orta Doğu’nun problemlerini silahla çözme hatasına düşmemelidir.” dedi.

Finlandiyalı Bakan Pekka Haavisto da ülkesinin tüm kanıtları görmek istediğini belirterek soruşturmaya destek verdiklerini açıkladı.

“Henüz paylaşılan somut bir kanıt yok”

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, “Dünyada barış ve istikrarı bulmanın yolları olduğuna inanıyoruz” derken henüz İran’ın aleyhine hiçbir kanıtın uluslararası kamuoyu ile paylaşılmadığını hatırlattı.

Pentagon, saldırıya uğrayan tankerlerden İran’ın mayın söktüğünü ileri sürdüğü siyah beyaz bir video yayınlamış ancak Tahran bu iddianın asılsız ve kurgu olduğunu belirtmişti.

İngiliz Bakan Jeremy Hunt Pazar günü yaptığı bir açıklamada İngiltere’nin İran ile savaşın eşiğine gelme riski altında olduğunu söylemiş, ABD’den ise askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada değerlendirildiği bilgisi gelmişti.

Tanker saldırısında ne oldu?

Umman Körfezi’nde Panama bandıralı Kokuka Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli iki petrol tankerinde patlama oldu. Japonya Ticaret Bakanlığı, ülkeye yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

Diğer yandan İran devlet televizyonu, iki ham petrol taşıyan tankerdeki 44 mürettebatın kurtulduğunu duyurdu.

Kokuka Courageous’un sahibi Bernhard Schulte Shipmanagement şirketi, tankerlerinin “şüpheli şekilde saldırıya uğradığını” açıklarken; Norveçli Frontline firması ise, Front Altair adlı tankerlerinin “bir olay sebebiyle körfezde yanmakta olduğuna” yer verdi.

Öte yandan iki tankere yapılan saldırı haberlerinden sonra petrol fiyatları yüzde 4’ten fazla arttı.