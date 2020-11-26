Kıbrıs Türk Sanayi Odası – KTSO, hükümetten beklentilerini açıkladı.

KTSO yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı bütçesinde üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

KKTC ekonomisi için 2020 yılı çok ciddi sıkıntılar yaratmıştır, döviz kurundaki artışlar, turizm ve yükseköğrenim sektörlerindeki sıkıntılar milli gelirimizin düşmesine ve halk olarak alım gücümüzün düşmesine neden olmuştur.

Ancak son zamanlarda COVİD-19’a karşı aşı çalışmalarında başarılar yakalanması ve bu aşıların dağıtımına yakın zamanda başlanacak olması, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi açısından umut olmaktadır.

Bununla birlikte aşının tüm ülkelere dağıtılmasının zaman alacak olması dikkate alındığında, uzmanlar pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkinin 2021 yılının sonbaharına kadar devam edeceğini öngörmektedir.

Bu gerçekler ışığında 2020 yılında önemli sıkıntılar atlatarak tamamlayacak olan üretim sektörlerinin, 2021 yılında ayakta kalabilmesi için 2021 bütçesinde, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması için üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Elektrik Teşvikleri %25 Olarak Belirlenmelidir: KTSO olarak, elektrik teşviklerinin 2020’nin ortasından sonra kws başına 25 kuruşa artırılması uygulamasının, yüzdesel olarak en az %25 olarak belirlenerek, 2021’de de devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Üreticilerin ithalatın yaratmış olduğu haksız rekabetle mücadelesi ve sürdürülebilir üretim açısından elektrik maliyetlerinin düşürülmesi hayati bir önemi bulunmaktadır. İstihdam Desteği Devem Ettirilmelidir: 2020 yılında, üretim sektörlerinde istihdamın korunması açısından Sosyal Sigorta desteğinin çok önemli katkıları olmuştur. Ayrıca, Haziran 2021 yılına kadar devam edeceği ifade edilen Sosyal Sigorta işçi katkı payı ödeme desteğinin, 2021 yılında bütçe içerisine konurken, üretim sektörleri açısından yıl sonuna kadar devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Faiz Destekli Kredi Programları Açılmalıdır: Merkez Bankası’nın KGF teminat destekli kredi programlarına sanayi sektöründen ciddi bir talep olmuştur. Cari giderlerin karşılanması, hammadde temini ve yükümlülüklerin karşılanması için faiz oranlarındaki artış trendi dikkate alındığında, 2021 yılı başı için faiz destekli, KGF teminat garantili kredi programlarına ihtiyaç duyulacaktır.

Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde 2021 bütçe taslağında reel sektörün desteklenmesi gerektiğine dair açıklamaları ve bu kapsamda bütçe taslağında kaynak ayırılmasını olumlu karşılamaktayız.

Hükümette kim olursa olsun, üretim sektörlerine yönelik yukarıda bahsettiğimiz destek mekanizmalarını bütçe içerisinde olması, ülkemizde istihdamın korunması ve işletmelerin devam açısından kaçınılmazdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur