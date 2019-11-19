KTÖS’ten Petrol-İş grevine destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Dev-İş’e bağlı Petrol-İş’in grevini selamladı ve dayanışma belirtti.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora yazılı açıklamasında, Dev-İş’e bağlı Petrol-İş’in “Toplu İş Sözleşmesi’ndeki görüşmelerin çıkmaza girdiğinden” dolayı başlattığı grevin bugün itibarı ile 6. gününe girdiğini kaydetti.

Çalışan tüm kesimlerin insani koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için maaş ve çalışma koşullarına ihtiyacı olduğuna işaret eden Baybora, “Bu koşulların hayat bulması örgütlü ve sendikal mücadele ile mümkündür. Sermaye ve iş çevrelerinin çalışanlara reva gördükleri karın tokluğu ve kölelik düzenidir. Buna bağlı olarak işveren kesimi alınacak yeni personelin toplu iş sözleşmesi kurallarının dışında düşük maaşla istihdam edilmelerini istemektedirler” ifadelerini kullandı.