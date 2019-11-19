Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu öğrencileri itfaiye merkezine gezi düzenledi

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri olarak, hem acil durumlarda neler yapılacağını öğrenmek hem de bir meslek olarak önemini kavrayıp, anlamak için “İtfaiye Merkezi’ne” düzenlenen gezide, öğrenciler acil bir yangın durumunda neler yapmaları gerektiğini, yerinde görerek ve yaşayarak öğrendiler.

İtfaiyecilerle tanışan öğrencilerimiz, konusunda uzman kişilerin bilgilerinden faydalandılar. İtfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını ve donanımlarının ne işe yaradığını öğrenme fırsatı buldular.

Öğrenciler uygulamalı olarak yangın söndürme gösterisini, büyük bir heyecan ve ilgiyle izlediler.