KTÖS, ülkedeki “yolsuzluk” iddialarına ilişkin açıklama yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 18, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTÖS, ülkedeki “yolsuzluk” iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çirkef yatağında gülistanlık olmaz. Kirliliğin içinde temizlik aramayın!

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk” iddialarına ilişkin açıklama yaparak, bu konuların hızla bağımsız yargıya taşınmasını ve cezalandırılmasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ciddi bir siyasi, sosyal ve ahlaki krizle karşı karşıya olduğu savunularak, “Bu krizin önlenmesi için yapılan, ancak sorunu çözmekten uzak, ‘pişmanlık’ beyanları, ‘kötüleri temizleyeceğiz’ vaatleri, suçlularla çekilmiş fotoğraflarla ‘onları aramızdan çıkaracağız’ anlayışı ve komplo teorileriyle mağdur rolüne bürünme çabaları, asıl sorunlar kadar zarar vericidir.” denildi.


Rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili vakaların hızla bağımsız yargı önüne taşınmasının ve cezalandırılması istenen açıklamada, bu konuları ifşa eden gazetecilere teşekkür de edildi.

Açıklama şöyle:

 

Ülkemiz, ciddi bir siyasi, sosyal ve ahlaki krizle karşı karşıyadır. Bu krizin önlenmesi için yapılan, ancak sorunu çözmekten uzak, “pişmanlık” beyanları, “kötüleri temizleyeceğiz” vaatleri, suçlularla çekilmiş fotoğraflarla “onları aramızdan çıkaracağız” anlayışı ve komplo teorileriyle mağdur rolüne bürünme çabaları, asıl sorunlar kadar zarar vericidir.

Rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili vakaların hızla bağımsız yargı önüne taşınması gerekmektedir.

Haksız yere avantaj sağlamaya çalışanlar, rüşvet alan verenler, haksız kazanç elde edenler ve yolsuzluk yaparak çevresine çıkar sağlayanların, tüm bu yaşananları eleştirenlere baskı yaparak yarattıkları çarpık düzeni devam ettirmeye çalışmaları büyük bir yüzsüzlüktür.

Hakkı yenen gençlerin ve hayalleri kırılanların yanında duran, bu konuları ifşa eden gazetecilere teşekkür ediyoruz.

Yolsuzluk ve hırsızlık yapanlar, yakınlarına çıkar sağlayanlar, bağımsız kurumların işleyişini rüşvetle bozanlar ve siyasi torpille işlerini yürütenler en ağır cezayı almalıdır.

Pişmanlık yerine, gerçeklerin ve adaletin peşinden gitmeliyiz.

Çirkef yatağında gülistanlık olmaz. Kirliliğin içinde temizlik aramayın!

Saygılarımızla,

Burak Maviş 

KTÖS Genel Sekreteri

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Tags:Burak MavişÇirkef yatağında gülistanlık olmaz.KTÖS
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