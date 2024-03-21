KTÖS Genel Sekreteri Maviş: Bırakın yargı temizlesin

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkede meydana gelen “yozlaşmayı, çürümeyi temizlemek için düğmeye kimin bastığının önemi olmadığını” belirterek “Bırakın yargı temizlesin” çağrısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında ülke bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan devletin her kademesine sızmış rüşvet, sahtekarlık ve yozlaşma ile yüzleşildiğini kaydetti.

Yaşananlarla ilgili eleştiriler yönelten Maviş, “Yasama ve yürütmenin ‘sahte diplomalar’ üzerindeki söylemleri yargıya müdahale değil mi?” diye sordu.

Maviş, Başsavcılığa yapılan ziyareti de eleştirerek, “Yolsuzluk, rüşvet ve sahtecilik genel anlamda sosyal ve ahlaki bir çöküş değil mi? Bu yozlaşmayı, çürümeyi temizlemek için düğmeye kimin bastığının önemi var m? Bırakın yargı temizlesin.” dedi.

Basın Açıklaması

Adamızın kuzeyi bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan devletin her kademesine sızmış rüşvet, sahtekarlık ve yozlaşma yüzleşmektedir.

Ekonomik, çarpık ilişkiler, siyasi ve rant anlamında AKP’nin arka çöplüğüne dönüştürülmüş ülkemizin, ‘bizde ne varsa sizde de olacak’ anlayışı ile sosyal ve ahlaki çöküşü de ülkemize ihraç etmesinin sorumlusu saadet zincirinden beslenen işbirlikçilerdir.

Yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, eşine, dostuna, akrabasına menfaat sağlayan, bağımsız kurumların görevlerini rüşvet ile suistimal eden, görevini kötüye kullanan, siyasi torpil arayan, sahte diplomaya tenezzül edenlerin kararı yargıda olmasına rağmen;

Kurulan saadet zincirlerinin bozulmaması için ‘pişmanlık’ ifadelerinin kullanılması, çürük elmaları ayıklayacağız söylemi, Başsavcılığı ziyaretlerin gereği nedir?

Yasama ve yürütmenin ‘sahte diplomalar’ üzerindeki söylemleri yargıya müdahale değil mi?

Rüşvete bulaşmış kişiler ile fotoğraflar yayınlayarak bizden ise kurtaralım anlayışı kime hizmet ediyor?

Ülkemiz yozlaşma ile boğuşurken, Başbakan, Başbakan Yardımcılarının AKP seçim çalışmalarına alet olmasının hikmeti nedir?

Yolsuzluk, rüşvet ve sahtecilik genel anlamda sosyal ve ahlaki bir çöküş değil mi?

Bu yozlaşmayı, çürümeyi temizlemek için düğmeye kimin bastığının önemi var m?

Bırakın yargı temizlesin!

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri