KTÖS 2 okulda şok grev başlattı.

KTÖS bugün Şht. Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda şok grev başlattığını açıkladı.

açıklama şöyle:

Sendikalarımız, 3 Ağustos tarihinden beridir hükümetin çeşitli bakanlarıyla mali konularla ilgili müzakere etmektedir.

Asgari ücret, Göç Yasası, gelir vergisi ve muafiyetler temelinde yapılan bu görüşmelerde sendikalar yapıcı bir tavır sergilemiş ve sabırla diyalog yoluyla bir uzlaşıya varma gayreti göstermiştir.

Bugün gelinen noktada hükümet sendikalara karşı devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tutum sergilemektedir.

KTÖS olarak diğer sendikalarla birlikte eşit işe eşit ücret ve vergide adalet taleplerimiz karşılık buluncaya dek mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi yinelerken, okullarda şok grevlere bugün itibariyle başladığımızı duyururuz.

Şht. Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda BUGÜN (22 Eylül Perşembe 2022) 08:00-12:40 saatleri arasında grevdeyiz.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri