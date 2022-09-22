FED faizi artırdı: Enflasyonu indirmeye kararlıyız

ABD Merkez Bankası Fed, yüksek enflasyon baskısıyla 2021’in son çeyreğinden bu yana para politikası tonunu değiştirmeye devam ediyor.

Banka, politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak, yüzde 3 ile 3,25 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin, maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

2023 sonu için ise beklenti yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

“Enflasyonu indirmeye kararlıyız”

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararını değerlendirdi. Enflasyonu, kırk yılın en yüksek seviyelerinden aşağı indirmeye güçlü bir şekilde kararlı olduklarını belirtti.

Enflasyon düşene kadar, Fed’in bu şekilde devam edeceğini kaydetti.

Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başladı.

Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almış. mmayıs, haziran ve temmuz aylarında da artış devam etmişti.