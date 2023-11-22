KTOEÖS, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, okulların ve eğitimin sorunlarına dikkat çekti, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

Basın açıklaması sırasında “Öğretmenlere Saldırı ve İtibarsızlaştırma Politikaları Kabul Edilemez” yazılı pankart da açıldı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Metin Derinel Lisesi’nin Namık Kemal Lisesi’nin taşındığı okul olduğuna dikkat çekerek, Namık Kemal Lisesi’nin kısa sürede eğitime tekrar kazandırılacağı vaatleri verildiği halde bunun hala gerçekleşmediğini söyledi.

Metin Derinel Lisesi’ndeki konteynerlerin adeta savaş dönemini ve toplama kampını andırdığını savunan Gökçebel, Metin Derinel Lisesinin kapasitesinin 1200 öğrenci için yeterli olmadığını söyledi.

Okuldaki çevre düzenlemesinin de yetersiz olduğunu iddia eden Gökçebel, “Temel sorunlarını ortaya koyup çözüm üretemeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıya olduklarını” iddia etti.

Gökçebel, deprem riski nedeniyle eğitime ara verilen okullarla ilgili deprem performans testlerinin aradan 10 ay geçmesine rağmen kamuoyuna açıklanmadığını ifade ederek, “Bizi neyin beklediği, ne kadar kötü durumda olduğumuz topluma söylenmiyor. Mühendislik yapıldı, başlanacak denilen okullarda tek çivi çakılmadı” dedi.

Gazimağusa’daki bazı okulların isimlerini sayarak, bu okullar için “patır patır” dökülüyor” ifadesi kullanan Gökçebel, “Bunu öğretmenin yaptığını ima edecek kadar kendini kaybetmiş bir eğitim bakanımızla karşı karşıyayız” dedi.

Gökçebel, eğitimin bütün sorunlarını okul idareleri, öğretmenler, okul aile birlikleri ve velilerin çözmeye çalıştığını, Milli Eğitim Bakanı’nın ortada olmadığını iddia etti.

Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenin haklarını budamaya çalıştığını, öğretmenin yanında olmadığını, destek olması gerekirken sürekli suçlayarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Gökçebel, eğitimin temelinin öğretmen olduğunu, öğretmen olmadan nitelikli eğitimden bahsedilemeyeceğini belirtti.

Gazimağua bölgesinde öğretmenlerin 40’ar kişilik sınıflarda ders yapmaya çalıştığını vurgulayarak bunun yol açtığı sıkıntılara dikkat çeken Gökçebel, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda 30’un üzerindeki özel eğitim öğrencisinin alabilecekleri rehberlik hizmetleri ve desteği ile özel odalarının olmadığını söyledi.

Gökçebel, “Öğretmeni sürekli suçlayan, aşağılamaya çalışan, izinlerini tartışma konusu yapan, okul müdürünün verdiği izni tanımayan, daire müdürünün yetkisini alan ve ‘yetkili benim, yasa benim’ diyen bakan bu eğitimi yönetemez” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yüzün üzerindeki konteynere verdiği parayla 5 okul yaptırabileceğini söyleyen Gökçebel, Gazimağusada fen lisesi ve Anadolu lisesi yokken, ilahiyat koleji açılacağının söylendiğini kaydetti.

Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin 1200 öğrenciyle bugün yönetilemeyecek kadar kalabalık olduğunu ve acil bir ortaokula ve liseye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gökçebel, en azından Namık Kemal Lisesinin bir an önce topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gökçebel, depremle ilgili geçirilen yasayla 400 milyon TL’nin üzerinde kaynak yaratıldığını, tek kuruşun deprem riski yaşayan okullara harcanmadığını iddia etti.

Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmene özür borçlu olduğunu, bu özrü beklediklerini kaydetti.