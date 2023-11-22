Büyükbaş hayvan düşük zararları üreticilere ödendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Büyükbaş hayvan düşük zararları üreticilere ödendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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büyükbaş hayvan tazminat

Genel Tarım Sigortası Fonu, ekim ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı çerçevesinde 109 üreticiye 495 bin TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, tazminatların, banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.


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Tags:büyükbaş hayvan düşük zararları
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