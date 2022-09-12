KTOEÖS: “ Osman Nejat Konuk Ortaokulu, yeni öğretim yılına neredeyse hiçbir eksiği tamamlanmadan başlıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “2021 yılında eğitim yaşamına başlayan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun 2022-23 öğretim yılına neredeyse hiçbir eksiği tamamlanmadan başladığını” öne sürdü.

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikaya yönelik “yeni yapılan okullarla ilgili hiçbir söz etmiyorlar” ifadesini eleştirerek, yeni okulların hayırseverler tarafından yapıldığını kaydetti ve “devletin son dönemde yaptırdığı tek okul olan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksikliklerinin okul idarecileri, öğretmen ve veliler aracılığıyla giderilmeye çalışıldığını” söyledi.

Güneyli, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’ndaki eksiklikleri şu şekilde aktardı:

“1.Okulun dış mekanında öğrencilere gölge sağlayacak veya yağmurdan koruyacak herhangi bir çardak veya üzeri kapalı bir yer bulunmamaktadır.

2.Yağmur yağdığı zaman okulun büyük bir bölümü sular altında kalmakta ve binada akıtmalar oluşmaktaydı, bu sorunlara müdahale edilmiş olmasına rağmen tekrar yağmur yağdığı zaman sorun yaşanmayacağının garantisi yoktur.

3.Okulu çevreleyen duvarlar çok alçaktır ve öğrencilerin okuldan kolayca kaçmasına olanak vermektedir.

4.Okulun bahçesine herhangi bir ağaç veya bitki dikilmemiş, okul adeta bir çölün ortasında yer alan yalnız bir bina görünümündedir.

5.Okulun giriş ve çıkışı herhangi bir şekilde kapatılmamıştır.

6.Okul otobüslerinin öğrencileri indirme ve bindirme noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

7.Okulda beden eğitimi yapılacak büyük bir alan belirlenmiş olmasına rağmen, bu bölgeye hiçbir yatırım yapılmamıştır. Orası kuru otlarla ve çöplerle doludur. Öğrenciler beden eğitimi derslerini okulun parke avlusunda, tamamen tehlikeli ve sağlıksız koşullarda yapmakta ve sürekli yaralanmalar söz konusu olmaktadır.

8.Okulun internet ve telefon bağlantısı yoktur. İnternet kısıtlı bir şekilde sağlanmakta, o da öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleşmektedir.

9.Okulun ihtiyacı olan ikinci bir bilgisayar dersliği elektrik sorunundan dolayı yapılamamıştır.

10.Hiçbir sınıfta akıllı tahta yoktur”

Güneyli, birçok platformda, “standart okul” fikrini ve tüm okulların öğretmen ve öğrencilere aynı olanakları sağlaması üzerinde durduklarını belirterek, bunun yeni yapılacak okulların önceden her ayrıntısının planlanmasıyla ve eski okulların da belirlenmiş standartlara ulaştırmasıyla hayata geçebileceğini kaydetti.