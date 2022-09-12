Akıncılar’da Drag şöleni

2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” geçtiğimiz Cumartesi günü Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı. Cuma akşamı yapılan sıralama seansında yarışçıların elde ettikleri derecelere göre 6 sınıfa ayrılan pilotlar, Cumartesi akşamı kalabalık bir seyirci topluluğu önünde podyum mücadelesi verdi. Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı; Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda, Mandella Home&Garden, Hashtag Performance, Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Mardo, Prime Cars ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla yapıldı.

Sıralamalarda pist rekoru iki kez kırıldı

Yarış öncesi, Cuma akşamı yapılan sıralama seansında pilotlar piste çıkıp derece aldılar. Bir birinden hızlı araçların piste çıktığı sıralamalarda pistin otomobil rekoru da kırıldı. Güneyden yarışa katılan iki pilot art arda rekoru geliştirerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Önce, Honda Civic Turbo 4×4 aracıyla Stellios Swottou 9,649 saniyelik rekoru 9,517 saniye yaparak geliştirdi. Ardından yine Honda Civic Turbo 4×4 kullanan Panagiotis Prodromou piste çıktı ve rekoru inanılmaz bir dereceyle 9,344 saniye olarak geliştirdi. Bu iki pilot yarışta 9 saniye finali için karşı kaşıya geldi fakat Panagiotis Prodromou’nun aracında oluşan şanzıman sorunu nedeniyle centilmenlik yapan takım arkadaşı Stellios Swottou, sıralamalarda daha iyi derece yapan arkadaşının birinci olması için gaza basmadı. Böylece Panagiotis Prodromou birinci olurken Swottou ikinci oldu. Daha sonra piste tek başına çıkan Swottou gecenin en iyi derecesi olan 9,5 saniyeyi yaparak kupa almaya hak kazandı.

11 saniye sınıfında ise yine rakibini 2-0 yenen Habib Yıldırımlar birinci olurken Yakup Şah ikinci oldu. 11 saniye üçüncüsü yine güneyden yarışa katılan Panayiotis Kkolis oldu. 12 saniye sınıfı birincisi Hüseyin Deney, ikincisi Sertaç Zurnacı ve üçüncüsü Gürkan Gülderen oldu. 13 saniye sınıfı birincisi ise Çağkan Özgür oldu. İkinci Ali Çıdan oldu. Çıdan ayrıca en iyi reaksiyon süresi kupasını aldı. Üçüncü ise Melisa Kaplan oldu. En kalabalık sınıflar olan 14 ve 15 saniye sınıflarında çekişme büyük oldu. 14 birincisi Şevket Kavalcı, ikincisi Burak Özer ve üçüncüsü Çağın Garanti oldu.15 birincisi ise Fatih Uğur, ikincisi Mehmet Karadeniz ve üçüncüsü Semiha Nur Güngörmüş oldu. İki kadın pilotun da podyuma çıkmayı başardığı yarış sonunda ödül töreni pistte yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını sponsorlar, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon komitesi takdim etti.

Kategori birincilerine toplam 35 bin TL ödül, seyircilere çekilişle zengin hediyeler

Gece boyunca piste gelen seyirciler arasından sponsorların zengin hediyelerinden çekilişler yapılırken, her kategorinin birincisine de toplamı 35 bin TL olan para ödülü verildi.

Dereceye Girenler:

9 Saniye:

Panagiotis Prodromou (8) – Honda Civic Turbo 4×4 (9,344) Stellios Swottou (14) – Honda Civic Turbo 4×4 (9,517)

11 Saniye:

1.Habib Yıldırımlar (1) – Audi RS3

2.Okan Şah (43) – Mitsubishi Lancer Evo3

3.Panayiotis Kkolis (72) – VW MK7 R

12 Saniye:

1.Hüseyin Deney (10) – Honda Civic

2.Sertaç Zurnacı (47) – Honda Civic Turbo

3.Gürkan Gülderen (35) – Honda Civic

13 Saniye:

1.Çağkan Özgür (19) – Toyota Starlet Turbo

2.Ali Çıdan (21) – Honda Civic

3.Melisa Kaplan (15) – Honda Integra

14 Saniye:

1.Şefkat Kavalcı (83) – Honda Civic

2.Burak Özer (68) – Mitsubishi Evo

3.Çağın Garanti (82) – Euro R

15 Saniye:

1.Fatih Uğur (39) – Doğan SLX

2.Mehmet Karadeniz (5) – Doğan SLX

3.Semiha Nur Güngörmüş (26) – Glanza Turbo

En iyi derece: Stellios Swottou-9,5 Saniye

En iyi reaksiyon: Ali Çıdan-0,006 Saniye