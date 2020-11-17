KTOEÖS: Kamusal eğitimde fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalı

KTOEÖS, bir an önce kamusal eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, eğitimde kaliteyi artırmak için ülkedeki okul ihtiyacını hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli olarak masaya yatırması ve çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

KTOEÖS yaptığı açıklamada, herkesin koltuk peşine düştüğünü, kamusal eğitimi düşünen olmadığını savunarak, “Eğitim demek, eğitimde planlama demek, kimin Eğitim Bakanlığı’nı alacağı, kimin hangi daireye müdür olacağının planlarını yapmak değildir. Kişisel çıkarlar peşinde koşarken kamusal eğitimi yok eden siyasilere, özel okullarda sınıflardaki öğrenci sayıları 20-22’yi geçmediği için öğrenciler A/B grubu diye ayrılmayıp haftada 5 gün eğitim alırken devlet okullarındaki çocuklar neden iki haftada 5 gün eğitim alıyor?” diye sordu.

Yıllarca okul yapmak yerine sınıflardaki öğrenci sayısının artırıldığını, öğrenci sayıları kırkı geçmeye başlayınca da çözüm olarak yeni okul yapmak yerine yeni derslikler yapıldığını ve günü kurtarma yoluna gidildiğini dile getiren KTOEÖS, pandemi döneminde çocukların sınıflarda balık istifi şeklinde ders yapması uygun olmadığından seyreltilmiş eğitim yoluna gidilmek zorunda kalındığını, Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı pandemi kitapçığında özel okullardaki sınıf büyüklüklerini ve sayılarını düşünerek metrekareye düşecek öğrenci sayısını beş gün açık kalacakları şekilde ayarladığını belirtti.

Yıllarca kamusal eğitime verilmeyen önemin bedelini bugün devlet okullarındaki halkın çocuklarının ödediğini söyleyen KTOEÖS, “Önümüzde şeçmeci/elemeci sisteme göre öğrenci alan okulların (Kolej, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi) sınavları ve üniversite sınavları var. Bu sınavlarda yaşanacak olan eşitsizlik ve mağduriyet yanlış eğitim politikalarının bizi getirdiği durumun bir fotoğrafı olacaktır. Sınavları ve müfredatları aynen devam ettirerek eşitsizlikler derinleştirilmektedir. Yanlış politikaların bedelini çocuklarımız ödememelidir” dedi.

KTOEÖS açıklamasına şöyle devam etti;

“Lefkoşa’da sınıflardaki öğrenci sayıları kırklı rakamlara ulaşmış, Mağusa’da iki tane ortaokul var ve bu okullarda öğrenci sayıları olması gerekenin çok üstünde, bölgede bir tane genel lise var ve sınıflardaki öğrenci sayıları otuz beşin üstünde, Girne bölgesi okullarımız da aynı sorunla boğuşmaktadır. Sınıf sayıları 25 öğrenciyi geçmemelidir. Girne’de daha büyük, içinde daha farklı bölümleri de barındıran bir meslek lisesine ihtiyaç vardır.

Güzelyurt bölgesinde de öğrenciler sınıf eksikliğinden dolayı bir okuldan diğer okula taşınmaktadır.

İskele’de 2011 yılında Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitime başlayan ve bugün 11 sınıfı olan İskele kolej, içinde bulunduğumuz öğretim yılında dördüncü kez mezun vermeye hazırlanmaktadır, ancak İskele kolej binasının temelleri Ağustos 2020’de atılabilmiştir.

Lefkoşa, Mağusa, Girne bölgesine acilen çağdaş eğitim veren okul yapılmalıdır.

Amaç eğitim veriyormuş gibi yapmak ise otuz beş kişilik, kırk kişilik sınıfların olmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Öğretimin niteliğini yükseltmek, kaliteli öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayarak öğrenci kazanımlarını artırarak düşünen, sorgulayan dünya ile yarışan nesiller yetiştirmek istiyorsak eğitimde tasarruf yapılmamalıdır”