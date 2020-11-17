LTB’nin çocuklara yönelik atölye çalışmaları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde düzenlenen Çocuk Atölyesi kursları geçtiğimiz cumartesi günü başladı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulandığı atölye çalışmalarının ilk gününde çocuklar kokulu taşlar yapıp, oynadıkları ülkemize özgü sokak oyunları ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bakiye Lord tarafından verilen kurslarda ayrıca çocuklara, “Çocuk Hakları” konusunda da bilgilendirme yapıldı.

8 ile 15 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen kurslar Bandabuliya Sahnesi’nde düzenleniyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen kurslara kayıtlar sürüyor



Kıbrıs Sokak Oyunları, Atık Malzeme Değerlendirme, Yaratıcı Drama, Çocuğum Haklıyım, Haklarımı öğreniyorum, Geleneksel Lezzetlerimiz, Takı-Taş Boyama, İşaret Dili Öğreniyorum, Lefkoşa’dan Hikayeler, Küçük El Aletleri, Kokulu Taş ile Mandala yapma konularında cumartesi günleri gerçekleştirilecek atölyelere kayıtlar sürüyor.

Kurslar cumartesi günleri 2 grup şekilde düzenleniyor. 1. grup saat 10:00’da, 2. grup ise saat 11:30’da eğitim alıyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek kurslarda gruplar en fazla 15 kişiden oluşacak.

Kurslara kayıtlar mesai saatleri içerisinde 0548 853 0582 veya 0533 862 1861 numaralı telefondan Whatsapp mesaj yolu ile yapılabilir.