EğitimKıbrıs

KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi’ndeki eksiklere dikkat çekti

31 Ekim 2019
KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), kamu okullarındaki altyapı ve kadro eksikliklerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla başlattığı okul ziyaretleri çerçevesinde bugün İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları, okulda yaptığı açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nde 4 öğretmen eksiği bulunduğunu kaydederek, 2 hafta sonra sınavların başlayacağını, öğrencilerin bu derslerden sınava dahi giremeyeceklerini kaydetti.

Bekirpaşa Lisesi’nin eğitim yılı başında 898 öğrenci ile eğitime başladığını, sayının bugün itibarıyla 930’a ulaştığını belirten Karaoğulları, sınıflardaki öğrenci sayısının 37 kişiye çıktığını vurguladı.

Karaoğulları, okulda 30 tane Türkçe ve İngilizce bilmeyen yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu belirterek, bu çocuklar için sağlıklı eğitim yapılamadığına dikkat çekti.

Okulda kolej sınıfları ile normal sınıfların bir arada eğitim gördüğünü hatırlatan Karaoğulları, 16 branşta spor müsabakalarına katılan okulun spor alanı yokluğu nedeniyle beden eğitimi derslerinin belediyenin parkında gerçekleştirildiğini söyledi.

Atölye ve laboratuarların da yetersiz olduğunu söyleyen Karaoğulları, okulda sekreter ve hizmetli eksiği bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Karaoğulları, öğretmenler odasının yetersizliğine dikkat çekerek, “40 metrekarede 107 öğretmen hizmet veriyor. Öğretmenlerin değil oturmaya, ayakta durarak sığmasına imkanı yok… Hükümet duyarsız” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Hükümetin bilgilendirme ve istişare toplantısı Girne’de yapılıyor

31 Ekim 2019

Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı

31 Ekim 2019
Ersin Tatar

Tatar: Yollara yönelik yeni yatırım ve açılımlar var

31 Ekim 2019
Merter Refikoğlu

“Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar planı çalışmalarında gelinen aşama kaygı verici”

31 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı