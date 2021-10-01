KTMMOB’dan Sarıçizmeli’ye destek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye destek bildirdi.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve Birlik Genel Saymanı Mert Girgen, Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli’yi kurduğu çadırda ziyaret etti.

KTMMOB yapılan açıklamaya göre, Birlik Genel Başkanı Aysal, Mehmetçik İmar Planı ile ilgili sürecin tamamlanmamasının “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

Dayanışma için Sarıçizmeli’yi ziyaret ettiklerini ifade eden Aysal, hükümetin planlama ile toplum faydasına bir adım atmak ile “uzaktan yakından ilgisi” olmadığını ileri sürerek, “hazır imar planı sürecinin devamını engelleyerek bu gerçek bir kez daha netleşmiştir” dedi.

“BİRLEŞİK KURUL TOPLANTISI ÇAĞRILMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Aysal, hükümetin, İmar Planı devamı için toplantı çağrısı yapılmasını engellediğini, halkı aldatmaya yönelik planlanlardan bahsettiğini ileri sürerek, ülke ve toplumu düşünerek adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Tamamlanmış İmar Planı süreci bekletmeye alınmıştır. Toplum faydasına tek bir karar ve icraat yapamayan hükümettin bu konudaki yaklaşımı da sürpriz değildir. Her imar planı sürecinde olduğu gibi bu siyasi anlayışın ve rantın nasıl paslaştığının, birbirini beslediği bir kez daha görülmektedir. Ranta hizmet etmek üzerine inşa edilmiş anlayış vardır. Süreç kabul edilebilir değil. Yasal süreci tamamlanan planın birleşik kurul toplantısının çağrısını dahi yaptırmayan ve sürecin devam etmesini engelleyen bir hükümet vardır. Var olan bir planı yürütme iradesi gösteremezken, sorumlu bakanlığın yapılanları kimse farkında değilmiş gibi laf olsun diye ‘Turizm Planı’, ‘Çevre Planı’ gibi planlar yapılıyormuş gibi açıklamaları trajikomik bir hal almıştır. Hükümetin tek planı vardır o da toplumun özgüvenini yok etmek. Mehmetçik İmar Planı resmiyet kazanıncaya kadar planlı yaşam ve planlı kent için mücadele etmekte olan Mehmetçik Belediyesi ve Başkan Sarıçizmeli ile dayanışmaya devam edeceğiz. Süreci takip edeceğiz.”

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli de, KTMMOB ’ye ve üyelerine destek için teşekkür ederek, “Hepimizin ortak kaygısı ülkede gelecek kaygısıdır” dedi.

“İmar Planı olmazsa olmazımızdır” diyen Sarıçizmeli, “Ben kendi bölgemde kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Burada kalmaya devam edeceğim, bana destek için burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.