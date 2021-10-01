İnsanlar tarafından üretilen plastik 10 milyar tona ulaştı

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan ve plastik atıkların ölçeğine ve etkisine bakan yeni bir rapora göre, insanların bugüne kadar on milyar ton plastik ürettiği açıklandı. Raporda son 65 yılda gezegendeki plastik üretiminin yüzde 18 bin 300 arttığı aktarılırken, Çevre Araştırma Ajansı (ÇED), üretilen 10 milyar tonun yaklaşık altı milyar tonunun ya çöplüklerde olduğunu ya da çevreyi kirlettiğini söyledi.
ABD’de kamu kurumu Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA), plastik atıkların geldiği boyutu ve son yıllardaki artışına dair yeni bir rapor yayımladı.
“Çöpün Arkasındaki Gerçek: Uluslararası plastik atık ticaretinin ölçeği ve etkisi” adlı raporda, insanların bugüne kadar 10 milyar ton plastik atık ürettiği açıklandı.
SON 65 YILDA YÜZDE 18 BİN 300 ARTIŞ
Dünyanın artan plastik atık ticareti sorununun bugüne kadarki en kapsamlı resmini vermek için mevcut plastik atık ihracat verilerini bir araya getirerek analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan verilerde, son 65 yılda gezegendeki plastik üretiminin yüzde 18 bin 300 arttığı aktarıldı.
EIA, sorunun bir kısmının plastik atık ihracatıyla ilgili olduğunu ve Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi en büyük ihracatçı ülkelerin kendi üretim ve tüketimlerini yönetememeleri nedeniyle hedef ülkelerin plastik atık yönetimi altyapısını kötü yönde etkilediğinin altını çizdi.
Rapor ile ilgili açıklamada bulunan Çevre Araştırma Ajansı (ÇED), 10 milyar ton plastik atığın yaklaşık altı milyar tonunun ya çöplük sahalarında bulunduğunu ya da serbest halde bulunarak çevreyi kirlettiğini söyledi.
ÇED, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri plastik atık ihracatını yasaklayıp tükettikleri plastik miktarını azaltarak sorumluluk almaya çağırdı.
‘PLASTİK ATIK İHJRACATININ SINIRLANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ’
Sinkevicius, “Ayrıca şirketlere ek baskı ve sorumluluklar getireceğiz, bu yüzden yer almaları ve tüm atık zincirinin düzgün bir şekilde ele alınacağını kanıtlamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
Bununla birlikte Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) Genel Sekreteri Emmanuel Katrakis de, “İşlenmemiş plastik atık ihracatının sınırlandırılması kirliliğin önlenmesi açısından önemli” derken, “Plastik geri dönüşüm altyapısını büyütmek ve çok çeşitli ürünlerde (ambalaj, araba, elektronik gibi) geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırmak için güçlü önlemler alınmadıkça tek başına sorunu çözmeyecektir” diye konuştu.
Avrupa Komisyonu’nun, plastik atık ihracatını yasaklama önerilerini Kasım ayına kadar gündeme getirmesi bekleniyor.