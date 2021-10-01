ÇevreSürmanşet

İnsanlar tarafından üretilen plastik 10 milyar tona ulaştı

1 Ekim 2021
plastik atık





ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan ve plastik atıkların ölçeğine ve etkisine bakan yeni bir rapora göre, insanların bugüne kadar on milyar ton plastik ürettiği açıklandı. Raporda son 65 yılda gezegendeki plastik üretiminin yüzde 18 bin 300 arttığı aktarılırken, Çevre Araştırma Ajansı (ÇED), üretilen 10 milyar tonun yaklaşık altı milyar tonunun ya çöplüklerde olduğunu ya da çevreyi kirlettiğini söyledi.





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1 Ekim 2021


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