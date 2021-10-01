20 Uluslararası Zeytin Festivali 8-9-10 Ekim’de gerçekleştirilecek

Girne Belediyesi, Covid- 19 önlemleri çerçevesinde uluslararası Zeytin festivalini bu yıl 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde Zeytinlik Köy Meydanı’nda gerçekleştirecek.

Ülkemizin kültür, sanat ve sosyal yaşamında önemli bir yeri bulunan ve en önemli ürünlerimizden zeytin – zeytincilik konusunda üretici ile tüketiciye bilgi akışı ve katkı sağlayan Uluslararası Zeytin Festivali’nin bu yıl 20.si Covid- 19 önlemleriyle hazırlanan programa uygun olarak gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının katılımlarıyla bugün Girne Pasha Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile zeytin festivali programı açıklandı.

“Üretimin, sanatın bizlere verdiği güç ve destekle, 20. Uluslararası zeytin festivalinde halkımız ve misafirlerimizle birlikte olacağız”

Nidai Güngördü: “Tarih öncesi çağlardan bu yana, Akdeniz kültürünün önemli bir parçası olan zeytin ağacının korunması, yaşatılması, çoğaltılması, insan sağlığına faydası, zeytin ve ürünlerinin tüketimi konusunda halkımızın bilincinin artırılması, Zeytinlik köyünün, Girne’nin turizm ile tanıtımına katkı sağlamak, ülke kültür – sanat ve yaşamına değer katmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz Zeytin Festivali’ni bu yıl 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda bu yıl salgına karşı aldığımız önlemler nedeniyle festivali 3 gün ile sınırlandırdık. Covid- 19 önlemleri ve tedbirler kapsamında Zeytinlik köy meydanına girişi olan tüm kapılarda Girne Belediyesi Zabıta Kolluk ekiplerince oluşturulacak noktalarda; KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son (72 saatlik) antijen, pcr test sonucu, kimlik ve bilgileri istenecek.

Ziyaretçilerin kapı girişlerinde ateş ölçümleri ve gerekli belgeleri göstermelerinin ardından festival alanına girişleri sağlanacaktır. Festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerin ise (aşılı veya aşısız fark etmeksizin ) son 24 saat içinde yapılmış pcr veya antijen testlerinin sonucu istenecektir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin –zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülkemiz sanatçılarının konser ve dinletileri, sergiler, yöresel ve modern dans gösterileri, ülke mutfağımızdan yiyecek – içecekler, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel –sanatsal birçok ürünlerin sergi ve satışı kurulacak stantlarda yapılacaktır.

Üretimin, sanatın bizlere verdiği güç ve destekle, zeytin ağacının kutsallığı, bolluğun, bereketin, barışın, adaletin, sağlığın, zaferin, bilgeliğin, aklın, yeniden doğuşun kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü olan Zeytinin büyük önemi ile festivalde halkımız ve misafirlerimizle birlikte olacağız.

Bu duygularla, festivalin gerçekleştirilmesinde bize her zaman büyük destek ve güç veren Girne Belediyesi Meclis Üyelerimize, kurum – kuruşlara, üreticilerimize, sanatçılarımıza, dans ekiplerine, yazar ve şairlerimize, çok değerli hocalarımıza, belediyemiz çalışanlarına, festival boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan kıymetli Zeytinlik köy halkına ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Bu vesile ile 20. Uluslararası Zeytin Festivalinde bizlerle birlikte olan tüm halkımıza ve misafirlerimize zeytin dalı uzatarak hoş geldiniz der, unutulmamalıdır ki, sağlıklı günlerimize kısa zamanda kavuşabilmemiz ancak yüksek toplum bağışıklığı, bu ise aşı ile mümkün olacaktır.

Üretimin, bereketin, sanatın birleştirici gücü ve bize sunduğu imkânlarıyla sizlerle birlikte zeytin festivalimizde halkımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtir, hoşgörü, sevgi ve barış dolu günlerde herkesi sevgi ile kucaklıyorum” dedi.