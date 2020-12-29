KTMMOB Başkanı Aysal hükümete yanıt verdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, hükümetin sürekli Birliği hedef alarak yaptıkları açıklamalara karşılık verdi.

Aysal’ın paylaşımı:

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, hükümetin sürekli Birliği hedef alarak yaptıkları açıklamalara karşılık verdi:

Siz neyi doğru yaptınız ki!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, hükümet yetkililerinin Cumhuriyet Meclisi oturumunda yine birliği hedef alarak açıklamalar yaptığı kaydedilerek, hükümetin “Hangi işi doğru yaptığının” ülkede yaşanan iç bulaş salgınından ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Pandemi hastanesi sürecinde hükümetin yaptığı bir tek doğru iş varmış gibi sürekli kendi kendini savunması ve her cümlelerinde “KTMMOB’nin sanki de sorumluluğu vardı da yapmadı” algısı yaratılarak yönetim zaafiyetlerini örtme gayretinin beyhude bir çaba olduğu vurgulandı.

KTMMOB adına Genel Başkan Seran Aysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet edenlerin yaşanan süreci doğru olarak aktarmaları gerekirken, yine popülizmi tercih ettiklerini kaydetti.

Aysal, KTMMOB ve bağlı odaların tüm uyarılarına kulaklarını tıkayanların halen daha yönetemedikleri süreçte neden bu duruma düşüldüğünü herkesin gördüğünü belirtti.

Bugüne kadar gerçeklerin gerekçeleriyle topluma açıklayacakları yerde yerel süreçlerden bir haber şekilde dolaştıklarını ifade eden Aysal, makam sahibi oldukları zaman teknik yetki ve sorumluluk alınabileceğini düşünerek, doğru zannettikleri yanlış ve yetersiz bilgilerle gerçekle ilgisi olmayan, popülist açıklamalarına yenilerini ekleyerek, tahammül edilecek sınırı aştıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Pandemi Hastanesi sürecinde hükümet edenlerin yarattığı sorunun sebebi, yönetmekle, korumakla, geliştirmekle ve sahip çıkmakla sorumlu oldukları; Devletin Teknik dairelerini yok saymalarıdır, Devletin Teknik kadrolarını yok saymalarıdır, Devletin Yasalarını yok saymalarıdır, Devletin Kurumlarını yok saymalarıdır, Belediyesini yok saymalarıdır, toplumun yetişmiş insan kaynağını, iş insanını, emekçisini yok saymalarıdır.

Özetle mesele, Devletin ve Kıbrıs Türk toplumunun hükümet marifetiyle yok sayılmasıdır. Bu tespiti yapacak cesareti olmayan hükümet mensupları, bilmelidir ki bu ülkeyi sadece yönettiğini zanneder.”

Hükümet, idare ettiği devlet dairelerini bile yok saydı

Aysal, hükümetin Pandemi Hastanesi sürecinin doğru yönetmediği gibi devleti de, hukuk devletinin tüm değerlerini de toplumunu da yok saydığını kaydetti.

Süreçte hükümetin yok saydığı idare ettiği devlet dairesi tarafından ilgili yapının kontrol edilmediğini de hatırlatan Aysal, “Sonuç olarak binanın usule uygun teslim alınamadığı, binanın hangi standart ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Ortada ne fenni sorumlunun, ne de mesleki denetime sunulacak bir projenin dahi olmadığını Hükümeti kabul etmeye davet ediyoruz. O nedenle topluma ait neredeyse tüm değerlerini yok saydığınız bir konuyu projenin vizeden geçip geçmemesine indirgemenize müsaademiz yoktur” dedi.

(29.12.2020)

Seran Aysal

Genel Başkan