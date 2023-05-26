KTHES’ten ek mesai uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTHES’ten ek mesai uyarısı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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KTHES’ten ek mesai uyarısı

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), geciken ek mesai ödemeleri konusunda uyarıda bulundu ve “Salı günü mesai bitimine kadar ek mesaimiz yatmaz ise, süresiz ek mesaiye gelmeme kararımızı hayata geçireceğiz” dedi.

KTHES  Başkanı İbrahim Özgöçmen yazılı açıklamasında, “alın terimiz olan ek mesailerimiz aylardır gecikmeli bir şekilde yatmaktadır ve Şubat, Mart, Nisan ayları ek mesailerimiz halen ödenmemiş bulunmaktadır” dedi.


Sendikanın aldığı kararın bütçede rahatlama olacağını ancak halkın kamu sağlık alanından hizmet alamama noktasına geleceğini ifade eden Özgöçmen, bu durumun sorumlusunun Maliye Bakanı olacağını savundu.

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Tags:KTHESKTHES’ten ek mesai uyarısı
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