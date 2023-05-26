Futbolda yönetim kurulu kararları açıklandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 1. Lig ve AKSA A2 Süper Lig müsabakalarının 30. Hafta maçları ile, AKSA 1. Lig Play-Off ve Play-Out müsabakalarının 1. 2. ve 3. Hafta maçlarının; AKSA Süper Lig Play-Out müsabakalarının 1. 2. ve 3. Hafta maçlarının, 18254, 18271, 18286, 18289, 18478 numaralı maçlar da dahil olmak üzere ve Puma Kadınlar Ligi 6. 7. 8. 9. 10. Hafta maçlarının, Northernland Kıbrıs Kupası maçlarının tescil edilmesine ve ayrıca 2022-2023 futbol sezonunda tüm kategorilerde şampiyon olan ve küme düşen takımların tescil edilmesine;

2022-2023 futbol Sezonunda:

AKSA Süper Lig Şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü SK’nın

AKSA 1. Lig Şampiyonu olarak Miracle Karşıyaka ASK’nın

Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu olarak Türk Ocağı Limasol SK’nın

Osman Uçaner Süper Kupa şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü SK’nın

Ahmed Sami Topcan Kupası şampiyonu olarak Yeniboğaziçi DSK’nın

AKSA A2 Süper Lig Şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü SK’nın

AKSA A2 1. Lig Şampiyonu olarak Yeniboğaziçi DSK’nın

ASBUZU U16 Ligi şampiyonu olarak Yenicami AK’nın

İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Şampiyonu olarak Dem’s Cons. Çanakkale TSK’nın

İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup Şampiyonu olarak Ozanköy SK’nın

2022-2023 futbol sezonunda liglerde gol kralı olan kişilerin aşağıdaki şekilde tescil edilmesine:

AKSA Süper Lig gol kralı olarak Cihangir GSK futbolcusu Muhittin Tümbül (24 gol)

AKSA 1. Lig gol kralı olarak Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Turgut Kaçar (33 gol)

Northernland Kıbrıs Kupası gol kralı olarak China Bazaar Gençlik Gücü TSK futbolcusu Siboniso Lungelo Mishali (8 gol)

AKSA A2 Süper Lig gol kralı olarak Mağusa Türk Gücü futbolcusu Baran Derin (41 gol)

AKSA A2 1. Lig gol kralı olarak Düzkaya KOSK futbolcusu Necdet Numan (31 gol)

ASBUZU U16 Ligi gol kralı olarak Merit Alsancak Yeşilova SK futbolcusu Ahmet Yıldırım (18 gol)

İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup gol kralı olarak Dem’s Cons. Çanakkale TSK futbolcusu Tolga Kara (18 gol)

İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup gol kralı olarak Miracle Demirhan SK futbolcusu Kenan İrfanoğlu (21 gol)

2022-2023 Futbol Sezonu sonucunda AKSA Süper Ligi 15. Sırada tamamlayan Gönyeli SK ile Play-Out Grubu’nu son sırada tamamlayan Hamitköy ŞHSK takımı bir alt lig olan AKSA 1. Lig’e düşürülmesine; AKSA 1. Lig’i 1. Sırada tamamlayan Miracle Karşıyaka ASK’nın, 2. Sırada tamamlayan Yeniboğaziçi DSK’nın ve AKSA 1. Lig Play-Off Grubu’nu 1. Sırada tamamlayan Pera L. Gençler Birliği SK’nın bir üst lig olan AKSA Süper Lig’e terfi etmesine;

AKSA 1. Ligi 15. Sırada tamamlayan İncirli SK’nın, 16. Sırada tamamlayan Yenierenköy TSK’nın ve 1. Lig Play-Out Grup maçlarını son sırada tamamlayan Dörtyol SK’nın bir alt lig olan İktisatbank BTM 1. Lige düşürülmesine; İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Şampiyonu Dem’s Cons. Çanakkale TSK’nın, Beyaz Grup Şampiyonu Ozanköy SK’nın ve BTM 1. Lig Play-Off şampiyonu Geçitkale GSK’nın bir üst lig olan AKSA 1. Lig’e terfi etmesine;

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’u 10. Sırada tamamlayan Görneç KSK ile İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’u 10. Sırada tamamlayan Tatlısu HOBSK ve BTM 1. Lig Play-Out finalini kaybeden Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor’un bir alt lig olan İktisatbank BTM 2. Lige düşürülmesine karar verilmiştir.

KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ile KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil Talimatı gereği 2023-2024 sezonundan geçerli olmak kaydı ile Serbest Transfer Hakkı tazminatlarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı

MADDE 13: SERBEST TRANSFER HAKKI TAZMİNATI

2023-2024 Futbol Sezonundan itibaren her sezon geçerli olmak üzere, serbest transfer hakkı elde etmiş futbolcular için;

A) Süper Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 6 (Altı) Asgari ücret

B) 1’nci Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 4 (Dört) Asgari ücret

C) BTM Liglerinden Süper Lig veya 1.Lig’e transfer olacak olan futbolcular için;

aa) 01.01.2007 ile 31.12.2012 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan lisanslı futbolcular için;

Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2 (İki) Asgari ücret

bb) 01.01.1995 ile 31.12.2006 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan futbolcular için;

Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 3 (Üç) Asgari ücret

cc) 31.12.1994 ve önceki yıllarda doğan futbolcular için;

Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2,5 (İki buçuk) Asgari ücret

Aynı zamanda; KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 7 maddesinin 10 fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine

Yabancı Futbolcu Serbest Transfer Bedelleri aşağıdaki gibidir:

1 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;

Süper Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET

1.Lig: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRET

BTM: BRÜT 1 (Bir) ASGARİ ÜCRET

2 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;

Süper Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRET

1.Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET

BTM: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRET

3 yıl ve üzeri sözleşmesi biten yabancı futbolcu;

Süper Lig: BRÜT 3 (Üç) ASGARİ ÜCRET

1.Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRET

BTM: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET

KTFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki maddeyi, KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’na ekleyerek yayınlanmasına karar vermiştir:

“2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere 1. Lig’den BTM 1. Lig’e düşen takımların korunması maksadıyla, ilgili takım futbolcularının iki sezon boyunca Serbest Kalma Hakları ve/ve Serbest Kalma Tazminatları KTFF’ye yatırılmaz ve serbest kalma işlemleri yapılmaz.”

KTFF Yönetim Kurulu;

A) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere Süper Lig’de tescilli takımların en fazla 2 (iki) Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine;

B) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere 1. Lig’de tescilli takımların en fazla 2 (iki) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine;

C) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere BTM 1. Lig’de tescilli takımların en fazla 1 (bir) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine; karar verilmiştir.