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KTGB’den BRT’ye tepki

2 Temmuz 2020
gazeteciler birliği

Gazeteciler Birliği BRTK’yı toplumun sesine kulak vermeye çağırdı “Yönetimler Geçici BRT Kalıcıdır. BRT’yi Siyasi Emelleriniz İçin Kullanmayın”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu BRT’nin izlediği yayın politikasını ve son zamanlarda gerçekleştirilen ve seçime kadar devam edeceği görülen münhalsiz istihdamları eleştirdi.

Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu yayıncısı BRT ne yazık ki toplumun sesi olma özelliğini her geçen gün daha da kaybetmektedir. Zaman zaman asli politikasından uzaklaşan ve belli anlayışların sesi olan BRT’de bu durum son zamanlarda yeniden hortlamıştır.

Kıbrıs Türk toplumu yaşanan pandemi sürecinde belki de tarihinin en zor süreçlerinden birini geçirmektedir.

Hal böyleyken pandemi sürecinde bile BRT’nin toplumun sesi olmak yerine hükümetin sesi olmayı tercih ettiği görülmektedir.

Ülkeye karantinasız girişlerin başladığı ve halkın endişelerinin hat safhaya çıktığı ortamda dahi BRT belli bir anlayışın sesi olmayı sürdürmüş, toplumun sesi olmayı tercih etmemiştir.

Her haber bülteninde manşet olması tartışılamayacak kadar açık olan uçuşların karantinasız başlaması haberi BRT tarafından çağdışı yöntemlerle gözardı edilmeye çalışılmış ve TV ana haber bülteninde ilk haber olarak yer almamıştır.

Bunu basit bir ‘birinci haber’ tercihi olarak değil toplumun gündemini toplumdan saklamaya yönelik bir anlayışın ürünü olarak değerlendirmek gerekir.

Çok sayıda üyemizin emek verdiği BRT’nin düşürüldüğü bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildir.

KTGB olarak BRT Yönetimine şunu hatırlatmak isteriz: Yönetimler gelip geçicidir ama BRT bakidir.

Bu nedenle siyasi çıkarlarınız uğruna BRT’yi kullanmaktan vazgeçin.

Diğer yandan BRT’ye münhalsiz ve siyasi tercihli münhaller yaptığınız da herkesin bildiği bir sırdır.

Birlik olarak ihtiyaç durumunda istihdama karşı değiliz, ama yapılacak istihdamın münhalle ve torpilden uzak, hem hukuki ama hem de etik yöntemlerle yapılması şarttır.

KTGB Yönetim Kurulu


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