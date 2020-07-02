Dünya

Botsvana’da toplam 350 fil gizemli bir şekilde öldü

2 Temmuz 2020
Botsvana fil

Afrika’nın güneyindeki Botsvana’da son iki ay içinde 350 fil, “eşi görülmemiş” bir şekilde hayatını kaybetti.

Okavango deltasında yaşanan gizemli fil ölümleri ile ilgili olarak Botsvana hükümetinin araştırma yürüttüğü belirtiliyor. Ancak Mayıs ayından bu yana yaşanan ölümlerin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Botsvana, fil nüfusu bakımından Afrika’da üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere merkezli çevreci bir organizasyon olan Ulusal Park Kurtarma’dan Dr Niall McCann, ülkedeki meslektaşlarının havadan yaptıkları bir gözlem uçuşu sırasında kadavralara rastladığını aktardı.

BBC’ye konuşan McCann, Mayıs ayı başında yapılan, üç saatlik bir uçuşta 169 cesetle karşılaşıldığını anlattı.

McCann, “Bir ay sonra meslektaşlarımız ikinci bir uçuş daha yaptı ve bu kez 187 yeni cesetle karşılaştılar ve sayı 350’ye ulaştı” dedi ve “Kuraklıkla alakalı olmadığı gerçeği göz önüne alındığında bu tamamen görülmemiş bir durum” şeklinde konuştu.

Botsvana fil

“Nörolojik bir hastalık ihtimali olabilir”

Mayıs ayındaki ölümlerle ilgili olarak Botsvana hükümeti, fildişlerinin cesetlerde mevcut olmasından yola çıkarak kaçak avcı ihtimalini elemişti.

Doktor McCann, olası bir siyanür kullanımı ihtimalinin de başka hayvanların etkilenmemesi edeniyle elendiğini söylüyor.

Fildişi avcıları, su kaynaklarını bu şekilde zehirleyerek de avlanabiliyor.

Ancak buna karşın uzmanlar zehirleme ve hastalık ihtimallerini eleyebilmiş değil.

Doktor McCann, hayvanların yüz üstü düşerek ölüyor olmasının ve bazı fillerin daire çizerek yürüdüğünün tespit edilmesinin, bir nörolojik rahatsızlık ihtimalini de akıllara getirdiğini belirtiyor.

McCann, kaynağın bilinmediği bu durumda, olası bir hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin de seçenek dışı bırakılamadığını söylüyor ve Covid 19’un hayvandan insana bulaştığını hatırlatıyor:

“Bu bir koruma alanı felaketi ama aynı zamanda toplum sağlığını tehdit etme ihtimali de bulunuyor.”

Uzmanlar birkaç hafta içerisinde test sonuçlarından toplu ölümün nedeninin ortaya çıkarılabileceğini değerlendiriyor.


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