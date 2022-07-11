KTGB: Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu tarafından 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk basınının kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biri olduğu vurgulanarak, basının çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi gerektiği kaydedildi.

KTGB mesajında, Kıbrıs Türk basınının 11 Temmuz Basın Günü’nü ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlerin gölgesinde kutladığı vurgulandı.

-*Ödün verilmedi, verilmeyecek”

Gazeteciler ve toplumun tüm aydınlık insanlarının yakın geçmişte KTGB’nin düzenlediği eylemlerle, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlere karşı kenetlenerek gerekli tepkiyi ortaya koyduğunun ve mesajını verdiğinin anımsatıldığı mesajda, “Basınımız 133 yıldır sesinden, ilkesinden, iradesinden özgürlüğünden ve bu topraklarda var olma kararlılığından ödün vermemiştir, vermeyecektir. Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir. Ülkemizde özellikle pandemi süreciyle körüklenen ekonomik zorlukların can yakıcı boyuta ulaştığı günümüzde ayakta kalma mücadelesi veren basınımızın bir yandan da yasal düzenlemelerle çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi şarttır” denildi.

Haksız rekabet, altyapı yetersizlikleri ve siyasetin vizyonsuzluğunun özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit etmeye devam ettiğinin kaydedildiği mesajda, bu yıl 11 Temmuz Basın Günü’nde BRTK Müdürü’nün hapiste olduğu anımsatıldı ve BRTK Müdürü’nü demir parmaklıklar arkasına gönderen “baskı ve süreçlere” dikkat çekildi.

Mesajda, BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasının, özel medyanın ise haksız rekabetten arındırılarak kurumsallaşmasının ve gelişiminin desteklenmesinin şart olduğu vurgulandı.

-Basın Günü resepsiyonu ve ödül töreni Çarşamba akşamı

Mesajda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin geleneksel Basın Günü resepsiyonunun 11 Temmuz’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 13 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de birlik kompleksindeki Paradise Park’ta yapılacağı da bildirilerek, “Başarı ödüllerinin ve basın hizmet ödüllerinin de verileceği geceye tüm üyelerimiz davetlidir” denildi.