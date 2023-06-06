KTFKD Müzik Bayramı cuma günü gerçekleşecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Haziran 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

KTFKD Müzik Bayramı cuma günü gerçekleşecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD) geleneksel Müzik Bayramı etkinliği, profesyonel ve amatör sanatçıların katılımı ile 9 Haziran Cuma 18.30’da düzenlenecek.

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen etkinlik dernek binası bahçesinde yapılacak. KTFKD Başkanı Heran Çiftçi tarafından yapılan açıklamaya göre,  etkinlik müziği birlikte yaşamayı, insanlığın ortak kültürü ve dili olarak birleştiriciliğinin hatırlanmasını amaçlıyor.


LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla başlayacak olan gece, Fransa’dan, Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin katılımları, tango gösterileri ve genç yeteneklerin seslendirecekleri şarkı ve müzik dinletileriyle devam edecek.

(DOĞ/YIL)

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Tags:Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği
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