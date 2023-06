Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Genetik Kulübü tarafından düzenlenen “5. Uluslararası DAÜ Genetik Kulübü Öğrenci Bilim Sempozyumu” tamamlandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre etkinliğe KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden katılan 7 bilim insanı kendi bilimsel çalışmaları ile ilgili konuşmalar yaptı.

Sempozyum, DAÜ Genetik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ezel Evren ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Ardından DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen “Molecular Diagnostics in Rare Diseases: Beta-Thalassemia”, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak “Esthetic Restorations”, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Baydemir “Life on Earth at the Anthropocene Era”, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi “Recent Advances in Electromagnetic Therapy”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı “Genetic Markers for Early Detection of Prostate Cancer”, Cumhurbaşkanlığı Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye, DNA Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Cemal Gürkan “Forensic and Population Genetics Investigation in North Cyprus: The Turkish Cypriot DNA Laboratory Experience”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nahit Rızaner “Bioelectricity and Cancer” ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi İhsan Özalan “Charcot Marie Tooth Disease” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda sempozyuma katkıda bulunan konuşmacılara DAÜ Genetik Kulübü tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.