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KTAMS’tan Özersay’a kınama: Yaptığınız adaletsizlik ve insafsızlıktır

11 Nisan 2020

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS, yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını kınadı.

KTAMS: Adaletsizlik ve insafsızlıktır

KTAMS açıklamasında, böylesi zor bir dönemde sadece çalışanlardan, emeklilerden ve dar gelirli vatandaşlardan fedakarlık beklemenin ve ücretlerinden kesinti yapmanın büyük bir adaletsizlik ve insafsızlık olduğunu söyledi.

Zaten ekonomik yönden çok zor durumda olan bu kesimlerin, koronavirüs salgınına karşı nasıl ayakta kalabiliriz diye mücadele ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bunun yanında hükümetin aldığı adaletsiz ve insafsız ekonomik tedbirlerin yarattığı baskının, toplumun koronavirüs salgını kaygısının önüne geçtiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Tüm dünya ülkelerinde Korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışanlara, emeklilere ve dar gelirlilere, ek maddi ve manevi destek yapılırken bizim hükümetimizin tersi bir şekilde bu kesimlerden kesinti yapması ve fedakarlık beklemesi manidardır.

Sn. Kudret Özersay ve Hükümet edenler;

Çalışanların, emeklilerin ve dar gelirlilerin bankalara ve kredi kartlarına olan borçlarını kendileri karşılayacaksa,

Herkesin para ve mal varlığını eşitleyecekse,

Bu ülkedeki bankaları hortumlayarak batmasına sebep olanlardan hesap soracaksa,

Otel patronlarının devlete olan borçlarını tahsil edecekse,

Temel tüketim maddelerinde indirime gidilecekse,

Bu ülkenin sağladığı teşvik ve muafiyetlerle KKTC Devleti’nden daha zengin olan iş insanlarından da eşit olacak şekilde kesinti yapacaksa,

İşte o zaman “Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliz” söylemini gündeme taşıyabilir. Aksi takdirde bu şekilde felaket tellallığı yapmak toplumu gergin ve huzursuz etmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyecektir.



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