KTAMS yarın uyarı grevi yapacak

KTAMS Başkanı Güven Bengihan sendikanın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde yarın bir günlük uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep eden Güven Bengihan, aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğiz dedi..

Açıklama şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararlarına ve Sendikalarımızın tüm uyarılarına rağmen Hükümet gerekli tedbirleri almadan karantinasız girişleri başlatmıştır. bu nedenle Ülkede pozitif vakalar hızla artmış ve virüs, devlet dairelerine de yayılarak hem çalışanlar hem de hizmet alan halkımız çok büyük bir risk ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Hükümetin, halkın sağlığını riske atan bu sorumsuz tutumu karşısında Sendikamız sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket ederek, yarın (10 Eylül Perşembe) Sağlık hizmetleri dışında tüm iş yerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı almıştır. UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep ederiz. Aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğimizi vurgularız.

Konuyla ilgili basın açıklamamız yarın saat 10:00’da Başbakanlık önünde olacaktır.

Güven Bengihan

Başkan