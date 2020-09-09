Atan: Çalışanlar tedirgin

Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, hükümetin bir önceki aldıkları kararların mürekkebi kurumadan tutum değiştirmesine isyan etti

Bakanlar Kurulu kararlarının tutarsız olduğunu söyleyen Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Vakaların artması sonucu tehlike üst noktaya çıkmıştır. Ancak Bakanlar Kurulu aldıkları kararların arkasında duramıyor” dedi. Resmi dairelerde, özel sektörde ve toplumda her geçen gün vaka sayısı arttığına dikkat çeken Metin Atan, “İnsanlar çok büyük tedirginlik içerisindeler. İlk dalgada olduğu gibi rotasyona geçilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkacak hasarın altından kalkamayız” diye konuştu.

ÖLÜM OLURSA KİMSE ALTINDAN KALKAMAZ

Hükümetin dün Bakanlar Kurulu’nda aldıkları kararın dışında bugün farklı kararlar aldığını ifade eden Atan, şunları söyledi: “Bugün uçuşlar 13’üne kadar durduruldu, okullar tekrar tatil edildi. Peki dün durumun buraya geleceğini bilmenize rağmen neden bu kararları almadınız. Ülkede oluşacak kaosun altından kimse kalkamaz. Bakanlar Kurulu’nu daha radikal kararlar almaya davet ediyoruz. Eğer ölüm olursa kimse altından kalkamaz.”

ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

“Dairelerde bulaş her geçen gün artıyor ve çalışanlar tedirgin” uyarısında bulunan Metin Atan, şöyle devam eti: “Bununla ilgili hükümetimiz karar almak zorunda. Bu süreçte ya esnek çalışma saatleri yapabilir yada rotasyona gidebilirler. Sağlık çalışanlarımızın da pili bitti. İnsanlarımız çalışamaz durumda. Görevlerinin başında verimli olamıyorlar çünkü her geçen gün vaka sayısı artıyor. O nedenle tekrardan bakanlar kurulunu radikal karar almaya davet ediyorum. Bıraksınlar çekişmeyi, seçim ortamını. Vatandaşın sağlığını düşünsünler ve ona göre hareket etsinler.”