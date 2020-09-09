Kıbrıs

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden önemli duyuru

9 Eylül 2020
çalışma izinleri için ek süre

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan geçici düzenlemeyle, Covid-19 Salgın bulaşıcı hastalık ile mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinden önce KKTC’de yasal izinli olarak bulunan kişilere, 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren 30 gün süre zarfında (10 Eylül – 10 Ekim 2020 arasında) İkamet İzni veya Çalışma İzni başvurusu yapmaları halinde ceza uygulanmayacaktır.

Dünya çapında etkisini artıran Covid-19 Salgını dolayısıyla ülkede bulunan yabancıların mağdur olmaması, kayıtlılığın sağlanması amacıyla İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, 9 Eylül 2020 tarihinde yasal izinleri dolacak olan yabancılara ikamet ve çalışma izini işlemlerini tamamlamak üzere 30 gün ek süre tanınmıştır. Bu bağlamda, 13 Mart 2020 tarihinden önce cezalı duruma düşmeyen ve ülkemizde yasal izinli olarak bulunan yabancıların, 10 Eylül – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında KKTC’de  yasal izinli olarak kalabilmeleri için ikamet veya çalışma izni başvurularını bu süre zarfında yapmaları gerekmektedir.


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