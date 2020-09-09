KıbrısManşet

Canaltay: Maske takmayanlara 300 TL ceza

9 Eylül 2020
Resmiye Eroğlu Canaltay

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, maske takmayanlara 300 TL ceza geleceğini açıkladı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, İdari, Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Canaltay’ın açıklamaları şöyle:

“Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde idari, sağlık ve sosyal işler komitesi olarak Bulaşıcı hastalıklar değişiklik yasasını 6 toplantımızda bitiriyoruz.

Gönül isterdi ki herkes sorumluluğunu bilerek hareket etsin ve toplum bu cezalara çarptırlmasın. Bu yasaya komite olarak çok emek verdik.

Uymayanlara vicdan dahilinde cezalar verildi. Örneğin Maske takmayanlara 380 TL ceza ve diğer cezalar geliyor. Pazartesi Meclis yasa için toplanarak yasayı oylayacaktır.

Lütfen mesafenizi koruyun, maske takın ve hijyene önem verin.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sertoğlu’ndan yeni açıklama: BTM 2.Ligi bitirilecek

Sertoğlu’ndan yeni açıklama: BTM 2.Ligi bitirilecek

9 Eylül 2020
Photo of KTTO: Online eğitime destek sağlayacak

KTTO: Online eğitime destek sağlayacak

9 Eylül 2020
Photo of Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

9 Eylül 2020
Photo of Ercan’da karantina REZALETİ

Ercan’da karantina REZALETİ

9 Eylül 2020
Photo of KTÖS uyarı grevi yapıyor

KTÖS uyarı grevi yapıyor

9 Eylül 2020
Photo of 900 Bin TL Lefkoşa’da

900 Bin TL Lefkoşa’da

8 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1561 test yapıldı, 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1561 test yapıldı, 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

8 Eylül 2020
Photo of Tabipler Birliği: Üst komite kararları geçerlidir

Tabipler Birliği: Üst komite kararları geçerlidir

8 Eylül 2020
Photo of Zaroğlu covid-19’a yakalandı

Zaroğlu covid-19’a yakalandı

8 Eylül 2020
Photo of KTÖS yarın uyarı grevi yapacak

KTÖS yarın uyarı grevi yapacak

8 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı