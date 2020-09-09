UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, maske takmayanlara 300 TL ceza geleceğini açıkladı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, İdari, Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Canaltay’ın açıklamaları şöyle:

“Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde idari, sağlık ve sosyal işler komitesi olarak Bulaşıcı hastalıklar değişiklik yasasını 6 toplantımızda bitiriyoruz.

Gönül isterdi ki herkes sorumluluğunu bilerek hareket etsin ve toplum bu cezalara çarptırlmasın. Bu yasaya komite olarak çok emek verdik.

Uymayanlara vicdan dahilinde cezalar verildi. Örneğin Maske takmayanlara 380 TL ceza ve diğer cezalar geliyor. Pazartesi Meclis yasa için toplanarak yasayı oylayacaktır.

Lütfen mesafenizi koruyun, maske takın ve hijyene önem verin.”