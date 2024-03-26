KTAMS yarın Mecliste grev ve basın açıklaması yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTAMS yarın Mecliste grev ve basın açıklaması yapacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
ktams meclis grev

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın Meclis’te stenografların katılacağı tam gün greve gideceğini ve saat 11.00’de ise Meclis önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, KKTC Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgili yaptıkları tüm girişimlere ve uyarı grevine rağmen hiçbir sonuç alınmadığını belirterek bu nedenle yarın tam gün grev uygulayacaklarını ve saat 11.00’de de Meclis önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:grevKTAMSMeclisstenograf
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar