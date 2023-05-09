KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yüzde 1’inin iade edilmesini gerektiren yasanın 3 yıldan fazladır uygulanmadığı gerekçesiyle yarın dava dosyalayacak.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, davanın Maliye Bakanlığı aleyhine yarın saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesine dosyalanacağı ve konu ile ilgili basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.


Açıklamada,  KTAMS’ın 33/2019 sayılı yasanın gereğinin yapılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına 7 ay önce dilekçe ilettiği ancak Maliye Bakanlığı’nın cevap vermeyerek, “hukuk tanımaz tavrını sürdürdüğü ve yasayı uygulamadığı” öne sürüldü.

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Tags:davakredi kartıKTAMSMaliye Bakanlığı
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