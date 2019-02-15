KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırının altında”

KTAMS, Asgari ücret belirlenirken, çalışanın eline geçen ücretle, kendisi ve ailesi için insanca bir yaşam hedefi gözetilmesi gerektiğini ancak çalışanın eline geçecek 2 bin 740 TL’lik net asgari ücretin “açlık sınırı altında olması nedeniyle” belirlenen yeni asgari ücretin bu hedefi karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.

KTAMS, “Asgari ücretli ve ailesinin insanca yaşamak bir yana dengeli ve yeterli beslenme hakkından dahi yoksun olduğunu” söyledi.

“31 ARALIK 2018 İTİBARİ İLE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 3,011 TL”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle açlık sınırının 3,011 TL olarak hesaplandığını ifade etti.

Bengihan, yaptıkları çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 25,71TL, aylık 771,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 26,78 TL, aylık 803,40 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 28,53 TL, aylık 855,90 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 19,36 TL, aylık 580,80 TL olduğunu vurguladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3,011 TL iken aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 2279 TL olduğunu hatırlatan Bengihan, bunun da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu gösterdiğini belirtti.

“OCAK SONU İTİBARIYLA AÇLIK SINIRI 3,072 TL”

Bengihan, 31 Ocak 2019 tarihi itibarı ile de çalışma yaptıklarını ve bu tarih itibarı ile açlık sınırının 3,072 TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “Yani yapılan artışa rağmen Şubat ayı itibariyle yürürlüğe giren net 2,740 TL’lik asgari ücret de açlık sınırının oldukça altında kalmıştır” dedi.