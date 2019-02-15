Kıbrıs

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

15 Şubat 2019

Başbakan Erhürman’ı Ercan Havalimanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Başbakanlık yetkilileri ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Erhürman, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüş; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği sempozyuma katılmıştı.

 

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