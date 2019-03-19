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KSTÜ’den çevre dostu etkinlik

19 Mart 2019

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt’la bütünleşmeye devam ediyor.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, doğayı temiz tutmak ve çevre kirliliğini azaltabilmek adına başarılı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite, Güzelyurt’ta cumartesi günleri kurulan açık pazarda, vatandaşlara çevre dostu bez çanta dağıtımı ücretsiz olarak yaptı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt ile bütünleşme etkinlikleri çerçevesinde, sosyal sorumluluk projelerine devam edileceği açıkladı.

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