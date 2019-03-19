Anastasiadis: İlk baştan beri saha hep burasıydı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mağusa Türk Gücü-Nea Salamina “iki toplumlu dostluk maçını” izlemek üzere gittiği Pile’de, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın maçı izlememesine dair soruları cevapsız bıraktı.

Rum radyosuna göre Anastasiadis gazetecilerin ısrarına karşılık, “yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Anastasiadis; “Ortamı iyileştirmek hedefini taşıyan bir spor müsabakasını izlemeyi, iki takımımızın mücadele etmekte sorun yaşamadığı eski güzel dönemleri anımsamamızı tercih ediyorum. En yakın zamanda aynı güzel anları yaşamamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, bir gazetecinin “En basit şeyleri bile çözmeyi başaramıyor muyuz?” sorusuna karşılık “biz yapabiliriz” yanıtını verdi. Rum lider, “maçın oynanması için ayarlanan saha başta da aynı saha mıydı?” sorusuna karşılık ta “hep burasıydı” dedi