Güney KıbrısKıbrısManşet

Anastasiadis: İlk baştan beri saha hep burasıydı

19 Mart 2019
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Mağusa Türk Gücü-Nea Salamina “iki toplumlu dostluk maçını” izlemek üzere gittiği Pile’de, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın maçı izlememesine dair soruları cevapsız bıraktı.

Rum radyosuna göre Anastasiadis gazetecilerin ısrarına karşılık, “yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Anastasiadis; “Ortamı iyileştirmek hedefini taşıyan bir spor müsabakasını izlemeyi, iki takımımızın mücadele etmekte sorun yaşamadığı eski güzel dönemleri anımsamamızı tercih ediyorum. En yakın zamanda aynı güzel anları yaşamamızı umuyorum”  ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, bir gazetecinin “En basit şeyleri bile çözmeyi başaramıyor muyuz?” sorusuna karşılık “biz yapabiliriz” yanıtını verdi. Rum lider, “maçın oynanması için ayarlanan saha başta da aynı saha mıydı?” sorusuna karşılık ta “hep burasıydı” dedi

Etiketler


İlgili Makaleler

Abonelerin üçte birinden fazlasına yüzde 15 indirim sağlanacak

19 Mart 2019
Özdil Nami

Nami: Elektrik tüketimini ucuz saatlere doğru kaydırın

19 Mart 2019
Meclis

Üstel: Bilet fiyatları turist potansiyelini etkiliyor

19 Mart 2019
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Akıncı: Statü değil siyasi eşitlik meselesi

19 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı