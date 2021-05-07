KSTBÜ’de klasik araçlar sergileniyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ile KKTC Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği işbirliğiyle üniversite kampüsünde klasik araba sergisi düzenlendi.

Eski yıllara ait birbirinden renkli araçlar, üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, ziyaretçiler klasik arabalarla bol bol fotoğraf çektirme ve arabaların tarihleriyle ilgili bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Üniversitenin Sağlık Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Pınar Tarı, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, klasik araçlara dokunma, görme, bilgi alma fırsatı bulmanın ve bu etkinliği bölge halkıyla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. KKTC Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği Başkanı Halil Yiğit de Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne etkinlikleri çerçevesinde klasik araçlara yer vermesi nedeniyle teşekkür ederek, herkesi, acı tatlı birçok anıyı yaşatan ve tarihi yansıtan araçları görmeye davet etti.