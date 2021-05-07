Aşıda patent kalksın” tartışması

Tüm dünya nüfusunu bir anda aşılamak mümkün değil, çünkü yeteri kadar aşı yok. Peki, böylesi bir salgın varken neden tüm dünyadaki ilaç şirketleri bu iş için çalışmıyor. Çünkü şirketlerin patent hakkı buna engel. Bu engelin kaldırılması için yapılan çağrılara ABD Başkanı Biden da destek verdi. Ancak aşı üreticileri bu öneriye sıcak bakmıyor.

Moderna ve Pfizer’in de aralarında bulunduğu ilaç üreticileri, patentlerin kaldırılmasının ters tepebileceği görüşünde. Aşı üreticileri, patentlerden vazgeçerlerse varyantlarla mücadelenin de zora gireceği düşüncesini paylaşıyor.

Şirketler, patent haklarından vazgeçilmesinin, aşı erişimini hızlandırmaya yardımcı olmayacağını savunuyor.



Patentler kaldırılsa dahi, tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamaların yanı sıra aşı içeriği ve aşıyı üretebilecek uzman konusunda da hala büyük bir bilinmezlik söz konusu olduğuna dikkat çekiyorlar.