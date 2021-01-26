KSP: “Vakaların artmasının tek sorumlusu yöneticiler”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Hükümetin Kuzey Kıbrıs’ta vakaların artmasının sorumlusu olduğunu savundu.

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mart 2020’deki kapanmadan sonra açılırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak bir çalışma ile tüm Kıbrıs çapında bir kontrol ve yönetim mekanizması oluşturulması, dışardan gelen herkese 14 gün karantina uygulanması ve tedbirlere ciddi bir denetim yapılması gerektiği ancak bunların hiçbirinin yapılmadığı öne sürüldü.

Kumarhanelerin faaliyetlerini sürdürmeleri uğruna tüm Kıbrıs halkının sağlığının hiçe sayıldığının savunulduğu açıklamada, Güney Kıbrıs’ta çalışanların sorunlarının çözülmemesi de eleştirildi.

Açıklamada, Sağlık Kurulu’nun geçen hafta aldığı kararların hükümet tarafından uygulanmadığı öne sürülerek, Kuzey Kıbrıs’ta vakaların artmasının sorumlusu olarak yöneticiler gösterildi.